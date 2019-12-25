Губернатор Петербурга официально открыл ПМЭФ-2021

По словам Александра Беглова, правительство города сделало все возможное, чтобы форум был свободен от ковида.

Утром 3-го июня в КВЦ "Экспофорум" официально открыли XXIV Петербургский международный экономический форум. Губернатор Александр Беглов сказал о том, что "настало время объединяться".

Градоначальник отметил, что сейчас к Петербургу приковано внимание всего мирового сообщества. ПМЭФ — первое масштабное публичное мероприятие с начала пандемии. Не все вопросы, которые накопились, можно решить удаленно.

Беглов пригласил участников и гостей форума в концерт, который состоится 3 июня на Дворцовой площади.

На ПМЭФ выявили более 500 случаев COVID-19.

Фото: gov.spb.ru