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На ПМЭФ выявили более 500 случаев COVID-19
Сегодня, 15:19
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На ПМЭФ выявили более 500 случаев COVID-19

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Для участников открыты 50 пунктов ПЦР-тестирования.

Во время массового тестирования участников и персонала ПМЭФ-2021 было выявлено более 500 случаев заболевания коронавирусом. Об этом узнала "Фонтанка.ру".

Большинство заболевших было среди сотрудников. Среди гостей всего три человека, в том числе один иностранец. Всего было сдано более 50,5 тыс. тестов. 

Накануне случаи госпитализации были единичными, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. При повышенной температуре граждан будут госпитализировать. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пмэф-2021
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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