На ПМЭФ выявили более 500 случаев COVID-19

Для участников открыты 50 пунктов ПЦР-тестирования.

Во время массового тестирования участников и персонала ПМЭФ-2021 было выявлено более 500 случаев заболевания коронавирусом. Об этом узнала "Фонтанка.ру".

Большинство заболевших было среди сотрудников. Среди гостей всего три человека, в том числе один иностранец. Всего было сдано более 50,5 тыс. тестов.

Накануне случаи госпитализации были единичными, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. При повышенной температуре граждан будут госпитализировать.

Фото: Piter.TV