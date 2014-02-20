На ПМЭФ выявили более 500 случаев COVID-19

Во время массового тестирования участников и персонала ПМЭФ-2021 было выявлено более 500 случаев заболевания коронавирусом. Об этом узнала "Фонтанка.ру".
Большинство заболевших было среди сотрудников. Среди гостей всего три человека, в том числе один иностранец. Всего было сдано более 50,5 тыс. тестов.
Накануне случаи госпитализации были единичными, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. При повышенной температуре граждан будут госпитализировать.
Фото: Piter.TV
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