Участники шоу "ТАНЦЫ" дадут бесплатный мастер-класс в пространстве "Севкабель Порт"

Участники 5 сезона шоу "ТАНЦЫ" проведут мастер-классы на фестивале ZAVTRA. Они пройдут 10 и 11 августа в пространстве "Севкабель Порт".
В Петербург приедут Ульяна Пылаева из команды Мигеля и Антон Лушичев из команды Егора Дружинина. Танцовщики бесплатно выступят на сцене Urban Village. Посетители смогут освоить танцевальные движения различных стилей, а самые активные получат подарки от ТНТ.
И 10, и 11 августа мастер-классы начнутся в 16:30.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Саша Перцев рассказал о том, каким будет новый сезон "ТАНЦЕВ". Он стартует 24 августа.
Фото: предоставлено организаторами
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