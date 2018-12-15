Участники шоу "ТАНЦЫ" дадут бесплатный мастер-класс в пространстве "Севкабель Порт"

Выступления пройдут в рамках фестиваля ZAVTRA.

Участники 5 сезона шоу "ТАНЦЫ" проведут мастер-классы на фестивале ZAVTRA. Они пройдут 10 и 11 августа в пространстве "Севкабель Порт".

В Петербург приедут Ульяна Пылаева из команды Мигеля и Антон Лушичев из команды Егора Дружинина. Танцовщики бесплатно выступят на сцене Urban Village. Посетители смогут освоить танцевальные движения различных стилей, а самые активные получат подарки от ТНТ.

И 10, и 11 августа мастер-классы начнутся в 16:30.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Саша Перцев рассказал о том, каким будет новый сезон "ТАНЦЕВ". Он стартует 24 августа.

Фото: предоставлено организаторами