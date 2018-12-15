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Участники шоу "ТАНЦЫ" дадут бесплатный мастер-класс в пространстве "Севкабель Порт"
Сегодня, 18:04
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Участники шоу "ТАНЦЫ" дадут бесплатный мастер-класс в пространстве "Севкабель Порт"

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Выступления пройдут в рамках фестиваля ZAVTRA.

Участники 5 сезона шоу "ТАНЦЫ" проведут мастер-классы на фестивале ZAVTRA. Они пройдут 10 и 11 августа в пространстве "Севкабель Порт".

В Петербург приедут Ульяна Пылаева из команды Мигеля и Антон Лушичев из команды Егора Дружинина. Танцовщики бесплатно выступят на сцене Urban Village. Посетители смогут освоить танцевальные движения различных стилей, а самые активные получат подарки от ТНТ. 

И 10, и 11 августа мастер-классы начнутся в 16:30. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Саша Перцев рассказал о том, каким будет новый сезон "ТАНЦЕВ".  Он стартует 24 августа. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: танцы, танцы на тнт, шоу танцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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