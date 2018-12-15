Саша Перцев: о новом сезоне шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

Финалист шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ, Саша Перцев рассказал журналистам PITER.TV о новом сезоне программы.

Саша, собственно, чего ожидать от нового сезона "ТАНЦЫ"?

– Чего мы всегда ожидаем от нового сезона – новых лиц, эти лица будут говорить, они будут рассказывать о себе, о своем жизненном опыте, а потом будут об этом еще и танцевать. Эти же лица будут делать очень многое, я считаю, что это очень круто, потому что можно посмотреть не просто танцы, а посмотреть, что люди о них говорят, поэтому мы просто ждем новых интересных разговоров, как словами, так и движением, ну по-крайней мере я. Пускай это будет, ну такой заманушкой…

Саша Перцев, финалист шоу "Танцы" на ТНТ, 5 сезон