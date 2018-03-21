Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" рассказали о любви к Родине

Антон Коуров и Игорь Медяник поделились своими мыслями в День ветерана боевых действий.

В День ветерана боевых действий участники кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" Антон Коуров и Игорь Медяник поделились своими размышлениями о любви к Родине и своем призвании. Об этом сообщила пресс-служба Смольного в мессенджере МАКС.

Истории, рассказанные ветеранами, подчеркивают важность службы и преданности стране.

На сегодняшний день в Петербурге проживает более 52 тысяч ветеранов боевых действий. Многие из них принимали участие в специальной военной операции, а после возвращения продолжают активно служить городу в мирной жизни, внося свой вклад в его развитие и безопасность.

Ранее мы сообщили о том, что участник программы "Время героев" Сергей Чегодаев проходит стажировку в Комитете финансов.

Видео: МАКС / Правительство Петербурга

