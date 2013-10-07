Участники плоггинг-забега собрали более 3 тонн мусора на берегу Финского залива

Плоггинг-забег прошел в районе Лахты.

В четверг, 14 октября, на берегу Финского залива в районе Лахты прошел плоггинг-забег, в рамках которого петербуржцы собрали более 3 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В забеге участвовали жители Приморского района, работники предприятий, волонтеры и представители общественных организаций. В течение часа 11 команд пробежали дистанцию в два километра. Победила команда Политехнического колледжа городского хозяйства, собравшая 636 килограммов мусора. За все время проведения плоггинг-забегов в разных местах Приморского района собрали более 12 тонн мусора.

В конце сентября плоггинг-забег прошел в Курортном районе. Около 200 участников эко-забега очистили от мусора берег Финского залива и территорию Тарховского лесопарка. Петербуржцы собрали 690 килограммов мусора.

Фото: пресс-служба администрации города