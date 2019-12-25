Петербуржцы собрали почти 700 килограммов мусора в рамках плоггинг-забега

65% мусора направили на вторичную переработку.

В субботу, 25 сентября, в Курортном районе состоялся плоггинг-забег Valio, в рамках которого петербуржцы собрали почти 700 килограммов мусора. Об этом Piter.tv рассказали организаторы мероприятия.

Около 200 участников эко-забега очистили от мусора берег Финского залива и территорию Тарховского лесопарка. Петербуржцы собрали 690 килограммов мусора, 65% которого уже направили на вторичную переработку: картон, металл, алюминий, стекло и не только.

Плоггинг – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора.

Ранее мы писали, что Петербург принял участие во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий".

Фото: предоставлено организаторами мероприятия