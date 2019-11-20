Стало известно, под каким номером выступят участники от России на "Детском Евровидении"

Международный детский песенный конкурс состоится 24 ноября в польском городе Гливице.

Определен порядковый номер выступления российских участников на "Детском Евровидении". Песенный конкурс состоится 24 ноября в польском город Гливице.

Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим по счету. Откроет финал солист из Австралии. Победителя "Детского Евровидения" определит зрительское голосование. Оно будет открыто с 22 ноября и закроется 24 ноября перед началом конкурса. После исполнения последней песни – вновь открыто на дополнительные 15 минут.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно, начиная с 2003 года. В 2017 году в конкурсе победила российская певица Полина Богусевич с композицией "Крылья".

Ранее мы писали, что на "Евровидении" высказались о правилах Украины по отбору участников.

Видео: YouTube / kids" music, Сергей Лебедев, Junior Eurovision Song Contest