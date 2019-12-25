Участники испытания вакцины "Спутник М" получат вознаграждение

Сейчас ведется третий этап тестирования препарата.

Московские участники клинического испытания вакцины "Спутник М" получат по 15 тысяч рублей. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы столичного департамента по здравоохранению. Подростки, ставшие волонтерами, будут поощрены материально.

Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо. пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В общей сложности в третьей фазе тестирования препарата для профилактики ковида участвуют три тысячи человек. Из них только 600 пациентов получили плацебо. Распределение ведется случайным образом. Ни сами несовершеннолетние участники, ни их родители, ни медики не знают, в какую именно группу попадет доброволец.

На первом приеме подростки прошли медицинский осмотр. Пациентам сделали ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, а также анализ на антитела к COVID-19, на ВИЧ и гепатит. Проведен общий анализ мочи. Затем добровольцев пригласили на первую прививку, а через 21 день - на вторую.

В Ленобласть к концу декабря поступит "Спутник М".

Фото: Минздрав России

