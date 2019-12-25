Участники экспериментального водногомоторного похода пришвартовались в Выборге

Где будет следующая стоянка, неизвестно.

В субботу, 11 июля, в бухте Защитная пришвартовались семь маломерных судов. Участники водомоторного похода высаживаются на форты и острова Ленобласти в качестве эксперимента.

Первую ночь участники провели на форте Тотлебен, а также побывали на острове Новик в Выборгском заливе. Организаторы отмечают, что для стоянок очень мало мест, что препятствует развитию водомоторного туризма в Ленобласти. Также уточняется, что на островах Финского и Выборгского заливов много памятников, на которые захотели бы посмотреть путешественники, но навигационные знаки рассчитаны только на большие суда.

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Фото: vk.com/vyborg_interesting