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Девушка ударилась головой о мост в Петербурге
Сегодня, 21:22
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smirenny

Девушка ударилась головой о мост в Петербурге

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Сильно ли ударилась девушка, неизвестно.

Днем в пятницу, 10 июля, петербуржцы заметили отдыхающих на катере девушек. Во время прогулки одна из отдыхающих  выпрямилась во весь рост и, по всей видимости, не рассчитав расстояние, ударилась головой о мост. 

Видео неприятного случая опубликовали в соцсети. В комментариях горожане отметили, что удар был, вероятно, сильным. Однако достоверной информации, насколько сильно пострадала девушка, нет. 

 Что откроется в Петербурге с 13 июля?

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: девушка ударилась головой о мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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