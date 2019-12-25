Девушка ударилась головой о мост в Петербурге

Сильно ли ударилась девушка, неизвестно.

Днем в пятницу, 10 июля, петербуржцы заметили отдыхающих на катере девушек. Во время прогулки одна из отдыхающих выпрямилась во весь рост и, по всей видимости, не рассчитав расстояние, ударилась головой о мост.

Видео неприятного случая опубликовали в соцсети. В комментариях горожане отметили, что удар был, вероятно, сильным. Однако достоверной информации, насколько сильно пострадала девушка, нет.

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Видео: vk.com/spb_today_unpublished