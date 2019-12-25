Рэперы отказались от участия в Versus из-за смерти Картрайта

DEEP-EX-SENSE призвал не романтизировать смерть Картрайта.

Рэпер Анатолий Семёнов (DEEP-EX-SENSE), отказался участвовать в сезоне Versus Team Up из-за смерти Энди Картрайта. Об этом он написал в своём Telegram.

Можете считать меня впечатлительным, но кем бы сейчас не заменили Энди Картрайта, случившееся с ним наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу. По крайней мере для меня. DEEP-EX-SENSE

Музыкант призвал не романтизировать смерть Картрайта, а смотреть на произошедшее, как на потерю талантливого человека. Также участвовать в Versus отказался рэпер Владимир Масленников (Movec).

Жена Картрайта показала, где расчленяла тело мужа.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт