Рэперы отказались от участия в Versus из-за смерти Картрайта

Рэпер Анатолий Семёнов (DEEP-EX-SENSE), отказался участвовать в сезоне Versus Team Up из-за смерти Энди Картрайта. Об этом он написал в своём Telegram.
Можете считать меня впечатлительным, но кем бы сейчас не заменили Энди Картрайта, случившееся с ним наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу. По крайней мере для меня.
DEEP-EX-SENSE
Музыкант призвал не романтизировать смерть Картрайта, а смотреть на произошедшее, как на потерю талантливого человека. Также участвовать в Versus отказался рэпер Владимир Масленников (Movec).
Жена Картрайта показала, где расчленяла тело мужа.
Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт
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