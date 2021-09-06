Участникам СВО выплатят по 500 тыс. рублей в Петербурге

В частности, гонорар получат ветераны боевых действий, у которых есть соответствующие награды.

Смольный готовит выплату размером 500 тыс. рублей для участников СВО в Петербурге. Об этом сообщили на сайте администрации города сегодня, 11 августа.

В частности, гонорар получат ветераны боевых действий, у которых есть соответствующие награды. В случае гибели военного в зоне СВО, деньги выплатят его родственникам.

Выплату в полмиллиона рублей вручят в течение пяти дней с момента подписания документа Комитетом по социальной политике. Постановление контролирует губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Социальный кодекс Петербурга внесли изменения, связанные с поддержкой семей с детьми.

Фото: Piter.TV