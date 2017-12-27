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На Кондратьевском незнакомцы "отдали" дедушке полмиллиона рублей, украв у него сбережения
Сегодня, 15:06
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lesjasap
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На Кондратьевском незнакомцы "отдали" дедушке полмиллиона рублей, украв у него сбережения

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В Калининском районе молодая парочка ограбила пенсионера на 140 тысяч рублей.

В Калининском районе 10 января двое мошенников ограбили 84-летнего дедушку. Как стало известно, около половины четвертого вечера на Кондратьевском проспекте мужчина и женщина подошли к пожилому человеку и попросили “сохранить” их деньги. Сердобольный старичок согласился и отвел злоумышленников в квартиру.
 
В помещении преступники показали дедушке полмиллиона рублей в пакете. Они настояли, чтобы хозяин квартиры отнес их в то место, где хранит свои деньги. Пенсионер честно отнес 500 тысяч рублей и положил их под подушку к собственным 140 тысячам. После ухода гостей обнаружилось, что преступники унесли все сбережения. По данному происшествию полиция возбудила уголовное дело.
 
Известно, что женщина была “европейской” внешности, а мужчина “молдавской”.
Теги: калининский район , кондратьевский проспект , мошенники , мошенническая схема , полмиллиона рублей
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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