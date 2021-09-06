Мишустин: военные начнут получать анонсированные Путиным выплаты 6 сентября

Указ о выплатах в размере 15 тысяч рублей Путин подписал в конце августа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 6 сентября начинаются единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 тысяч, указ о которых глава государства Владимир Путин подписал ранее. Об это он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин обратился к руководителям министерств с просьбой организовать работу таким образом, чтобы выплаты поступили на счет россиян своевременно.

Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, в конце августа Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов: курсантам, контрактникам, прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, а также сотрудникам полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

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