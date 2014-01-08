Российские банки ожидают повышения ключевой ставки до 7%

Это приведет к росту процентных ставок по депозитам и кредитам.

Крупнейшие банки России ожидают, что Центробанк на заседании 10 сентября повысит ключевую процентную ставку до 7%, то есть на 0,5 п.п. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что данная мера поможет замедлить инфляцию. Это также приведет к росту процентных ставок по депозитам и кредитам. При этом в Абсолют Банке и УБРиР предполагают, что регулятор возьмет паузу, чтобы понаблюдать за реакцией экономики на ставку в 6,5%.

Напомним, что цены в 2021 году в России выросли на 6,5%. Такие данные приводит Росстат. Если же ключевая ставка поднимется, то это позволит сдержать годовой показатель в коридоре 6,3–6,5%.

По информации издания, в таком случае могут подорожать ипотечные кредиты. Средний процент может составить 9,5% годовых.

Сентябрьские социальные выплаты подстегнут инфляцию на непродовольственные товары. В начале осени стоит ждать прибавку еще на 0,1% в неделю, а к концу сентября суммарно – от 0,2 до 0,25%, - прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

В "Хоум Кредите" отмечают, что к концу 2021 года ключевая ставка составит 7-7,25%. Это позволит уже с ноября ощутить влияние жесткой монетарной политики и снижения инфляции.

Фото: cbr.ru