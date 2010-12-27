На Савушкина упавшая женщина украла у сердобольной бабушки полмиллиона рублей

Мошенница из Петербурга украла у пенсионерки полмиллиона рублей, пока та пыталась ей помочь.

Неравнодушная пенсионерка лишилась полмиллиона рублей, пытаясь помощь упавшей женщине. Преступница воспользовалась возможностью, вытащив у бабушки из кармана денежные средства.

Инцидент произошел в девять часов вечера 27 февраля около третьего дома по улице Савушкина. В отделение полиции обратилась пожилая петербурженка, которая рассказала о мошенничестве. Старушка сняла крупную сумму со сберегательной книжки. Она собиралась положить деньги на счет в другом банке. Однако, выполнить задуманное не получилось. Деньги украла мимолетная знакомая, которая попросила о помощи. Женщина упала перед бабушкой и попросила поднять ее с пола. Не заподозрив подвоха, пострадавшая кинулась спасать злоумышленницу. А после ее ухода недосчиталась денег.

Наличные находились во внутреннем кармане сумки жертвы. Достать их не было слоным заданием для преступницы. Бабушка запомнила, что мошенница была в черной шубе. Полиция считает, что был еще один участник дела - мужчина, к которому за помощью также обращалась упавшая. В настоящее время оперативники просматривают записи с камер видеонаблюдения.