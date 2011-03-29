Смольный организует архитектурный конкурс на разработку эскиза памятника Федору Шаляпину

Великий русский бас Федор Шаляпин скоро получит свой незабвенный образ в сердце Санкт-Петербурга. Горожане смогут выбрать его облик.

В Северной столице объявлен архитектурный конкурс на разработку эскизного проекта памятника Федору Шаляпину. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект предполагает установку памятника в Александровском парке Петроградского района, рядом с Музыкальным театром имени Ф.И. Шаляпина. Именно на этой сцене артист зажигал свой талант и завоевывал сердца слушателей.

Эта инициатива не нова. Еще в 1999 году рядом с театром был положен закладной камень для будущего памятника, но по разным причинам реализация проекта затянулась.

Организатором конкурса выступает Комитет по градостроительству и архитектуре, а заказчиком и инициатором установки памятника выступает администрация Петроградского района.

Ранее сообщалось, что в Петербурге "Мюзик-Холлу" официально присвоили имя Федора Шаляпина.

Фото: Piter.TV