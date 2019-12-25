Участники Международной математической олимпиады произвели залп из пушки Петропавловской крепости

Для участников из других стран состязание проходит дистанционно.

В субботу, 19 сентября, участники 61-ой Международной математической олимпиады в Петербурге произвели полуденный залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора мероприятия - РГПУ имени А. И. Герцена.

Залп дали 2 члена сборной РФ с главным тренером команды университета Кириллом Суховым.

Отметим, что в 2020 году олимпиада проходит дистанционно. Задания будут выполнять команды из 113 стран в течение 21 и 22 сентября. В России главной площадкой проведения станет РГПУ имени А. И. Герцена, на которой будут состязаться 6 старшеклассников.

Олимпиада включает 2 тура из разных областей математики.

Итоги подведут 28 сентября: дистанционный формат при этом сохранится.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге стартовал "Кросс нации-2020".

Фото: visit-petersburg.ru