Участниками аварии на КАД стали пять машин

О происшествии сообщили очевидцы.

В понедельник, 7 июня, внутреннюю сторону КАД в Петербурге не поделили дорогу пять автомобилей, сообщили петербуржцы в соцсетях.

Точная геопозиция аварии неизвестна. Очевидец отметил, что столкновение произошло в Мурино. На момент публикации поста в соцсети спецслужб на месте еще не было.

Судя по фото, у одной из машин помят багажник, какие повреждения получили другие авто, неясно. Также не уточняется, пострадал ли кто-то в ДТП. Причина аварии неизвестна.

Столкнувшиеся машины заняли полосу.

Ранее мы писали, что губернатор заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев.

Фото: vk.com/spb_today