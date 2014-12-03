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Участниками аварии на КАД стали пять машин
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Участниками аварии на КАД стали пять машин

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О происшествии сообщили очевидцы.

В понедельник, 7 июня, внутреннюю сторону КАД в Петербурге не поделили дорогу пять автомобилей, сообщили петербуржцы в соцсетях.

Точная геопозиция аварии неизвестна. Очевидец отметил, что столкновение произошло в Мурино. На момент публикации поста в соцсети спецслужб на месте еще не было. 

Судя по фото, у одной из машин помят багажник, какие повреждения получили другие авто, неясно. Также не уточняется, пострадал ли кто-то в ДТП. Причина аварии неизвестна. 

Столкнувшиеся машины заняли полосу. 

Ранее мы писали, что губернатор заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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