Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор

Первый приговор по событиям, произошедшим 29 октября прошлого года в Дагестане, объявлен в Краснодарском крае.

Армавирская городская судебная инстанция назначила от 6 лет 4 месяцев до 9 лет заключения пятерым участникам массовых беспорядков, которые произошли в аэропорту Махачкалы. Установлено, что злоумышленники действовали на почве ненависти и вражды к гражданам еврейского государства. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Данный приговор стал первым по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще 10 участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.

Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву - 6 лет и 4 месяца; Ибрагимову - 6 лет и 4 месяца; Омарасхабову - 6 лет и 6 месяцев; Рамазанову - 6 лет и 4 месяца; Раджабову - по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний - 9 лет. пресс-служба судов по региону

Все пятеро вины не признали. После вступления приговора в силу наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Напомним, что судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне 2024 года. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвинялись по части 2 статьи 212 УК РФ, а Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ. В последнем случае речь идет о применении насилия в отношении представителя власти. Суд постановил, что фигуранты расследования находились в толпе по призыву организаторов. Они стали участниками беспорядков после того, как в воздушную гавань Дагестана 29 октября 2023 года прибыл самолет из Тель-Авива. Злоумышленникам удалось пробить оцепление, взломать двери терминала и прорваться на стоянку бортов. В событиях оказались задействованы порядка полутора тысяч человек, из которых правоохранители установили личности 136 человек. Действия толпы привели к полной временной блокировке работы аэропорта. Митингующие привели к задержке и отменам регулярных рейсов. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, а 23 человека получили телесные повреждения.

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Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, Telegram / ТАСС