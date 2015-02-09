Сергей Еремеев вместе со своим подразделением удерживал позиции в Ветрено.

По решению Второго Западного окружного военного суда к 15 годам лишения свободы приговорен водитель 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Еремеев. Иностранный гражданин принимал участие во вторжении армии киевского режима на территорию Курской области. Соответствующая информация опубликована сотрудниками пресс-служб Следственного комитета России и Главной военной прокуратуры страны.

В надзорных органах уточнили, что вечером 6 сентября 2024 года Сергей Еремеев в составе группы с другими украинскими военнослужащими и з того же подразделения на микроавтобусе Mercedes незаконно попал в Кореневский район. Он участвовал в блокировании и удержании под контролем ВСУ села Ветрено. Спустя трое суток мужчину задержали. С того момента он содержался под стражей. Судебная инстанция согласилась с позицией государственного обвинителя и приговорил фигуранта расследования к заключению с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

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Фото и видео: Следственный комитет России