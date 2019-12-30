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Участников пикета против повышения стоимости за проезд оштрафовали на 20 тыс.рублей
Сегодня, 22:10
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nadezhda_sib

Участников пикета против повышения стоимости за проезд оштрафовали на 20 тыс.рублей

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Такую сумму придется заплатить каждому.

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности трех человек за пикет в петербургском метрополитене. Подробности рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Днем 10 ноября 2019 года на станции метро "Горьковская" 5 активистов ехали на эскалаторе с плакатами с надписью "#хватитповышать". Речь идет о повышении стоимость за проезд. Таким образом, молодые люди критиковали действия исполнительной власти Петербурга. 

За нарушение по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ суд назначил активистам штраф в размере 20 тыс. рублей каждому. 

Ранее Piter.TV сообщил о задержании участницы одиночного пикета у Гостиного двора.

Фото: Twitter/Движение "Весна"

Теги: пикет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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