Участников пикета против повышения стоимости за проезд оштрафовали на 20 тыс.рублей

Такую сумму придется заплатить каждому.

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности трех человек за пикет в петербургском метрополитене. Подробности рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Днем 10 ноября 2019 года на станции метро "Горьковская" 5 активистов ехали на эскалаторе с плакатами с надписью "#хватитповышать". Речь идет о повышении стоимость за проезд. Таким образом, молодые люди критиковали действия исполнительной власти Петербурга.

За нарушение по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ суд назначил активистам штраф в размере 20 тыс. рублей каждому.

Ранее Piter.TV сообщил о задержании участницы одиночного пикета у Гостиного двора.

Фото: Twitter/Движение "Весна"