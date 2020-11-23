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Видео: участник запуска корабля "Восток-1" выстрелил из пушки Петропавловской крепости

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Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко сегодня можно посетить бесплатно.

Сегодня, 11 апреля, на территории Петропавловской крепости проходит праздник в преддверии Дня космонавтики. Полуденный выстрел из сигнального орудия Нарышкина бастиона произвел участник запуска космического корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту Владимир Краскин.

Зачем на Вертолетной площадке прошли ХXXIII Показательные старты моделей ракет. Их изготовили школьники, студенты, а также петербуржцы, которые увлекаются моделированием. 

Посетить Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко сегодня можно бесплатно. С 12 до 16 часов в Петропавловской крепости идут лекции популяризаторов космонавтики. Так, например, физик Валерий Куприянов выступил на тему "Как мы узнавали правду о полете Юрия Гагарина". 

Напомним, этот год юбилейный. Исполняется 60 лет с первого полета человека в космос. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в фойе киностудии откроется выставка "Космос Павла Клушанцева". Он стал одним из пионеров советской научной фантастики в кинематографе. 

Видео: Instagram / @klenkinanatalia

Теги: день космонавтики, петропавловская крепость, полуденный выстрел
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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