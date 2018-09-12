В Москве нашли мертвым участника шоу "Голос" Алексея Сафиулина

По предварительной версии, артист утонул, заснув в ванной.

В Москве нашли тело участника шестого сезона шоу "Голос" Алексея Сафиулина. Артист скончался в ночь на 9 июня в собственной квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Официальная причина смерти пока неизвестна. Однако друзья предполагают, что Алексей утонул, заснув в ванной. У него остались жена и двое детей. Прощание состоится 13 июня.

Сафиулин прославился в России как артист Московской филармонии и Мариинского театра. Он также был участником шестого сезона шоу "Голос". Его наставницей стала певица Пелагея. На слепых прослушиваниях певец исполнил русскую народную песню "Прощай, радость".

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Видео: Instagram / alexeysafiulin