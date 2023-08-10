Участник обмана 91-летней бабушки задержан полицией Москвы после звонка бдительного водителя такси

Поймать злоумышленника помог курьер, ничего не подозревающий о преступлении.

В правоохранительные органы по Ярославскому району города Москвы поступило сообщение о возможном мошенническом преступлении от водителя такси. Заявитель отметил, что через приложение принял заказ, по которому ему необходимо было забрать посылку у пожилой женщины по улице Большая Черемушкинская, а затем переместить посылку на территорию подмосковного города Ивантеевка. Мужчина насторожился из-за того, что передававшая пакет женщина сильно нервничала. По дороге шофер решил проверить содержимое. Там оказались вещи и крупная сумма денежных средств. Позже в ходе разбирательств полиция установила, что речь идет о 750 тысячах рублей. Их владелицей является 91-летняя жительница города. Было установлено, что злоумышленники под видом "внучки" позвонили жертве на домашний телефон и потребовали деньги для дорогостояще операции. Они убедили старушку собрать сбережения и передать их курьеру.

В результате оперативники изъяли наличность и вернули потерпевшей. После этого сотрудники МВД задержали 27-летнего жителя Московской области, предположительно, который отправил за деньгами водителя такси. Возбуждено уголовное дело. В текущий момент подозреваемый отправлен под домашний арест.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа