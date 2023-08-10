В Петербурге полиция задержала уличного рекламщика наркомагазинов

Каждое фото нанесенной рекламы с координатами здания мужчина отправлял заказчику и получал по 90 рублей.

В Петербурге полицейские задержали уличного рекламщика наркомагазинов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце июля в полицию Фрунзенского района с заявлением обратился представитель ЖКХ. На фасадах домов по улицам Будапештская, Турку, Пражская стали регулярно появляться трафаретные надписи с рекламой интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Полиция возбудила уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

Полицейским удалось установить личность предполагаемого рекламщика, им оказался 20-летний житель Кудрово. По месту регистрации молодой человек не проживал, поэтому на него была составлена ориентировка. В результате 7 августа рекламщика задержали в Кировском районе Петербурга. Молодой человек был задержан с поличным в момент нанесения очередной рекламы.

В ходе досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили три баллончика с краской и трафарет. В мобильном телефоне рекламщика хранились фотографии его "работ". Как выяснилось, данной деятельностью житель Кудрово занимается уже около года. Объявление о легком заработке он нашел в мессенджере. Каждое фото нанесенной рекламы с координатами здания мужчина отправлял заказчику и получал по 90 рублей.

Только во Фрунзенском районе подозреваемый нанес на фасады зданий более 200 надписей. Судя по снимкам в телефоне, рекламщиком было нанесено более 260 трафаретов в Московском, Кировском и Василеостровском районах Петербурга.

На прошлой неделе жительница Всеволожского района нашла пакет с 500 г наркотика во время прогулки в лесу.

Видео: МВД