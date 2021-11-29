Участник марафона "Белые ночи" скончался от остановки сердца

Мужчину сняли с маршрута и увезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

В понедельник, 12 июня, в пресс-службе Мариинской больницы рассказали о смерти одного из участников марафона "Белые ночи". Об этом пишут "Известия".

По словам организаторов мероприятия, 73-летний мужчина пожаловался на плохое самочувствие во время забега. Его сняли с маршрута и увезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

По данным издания "АиФ Санкт-Петербург", участник "Белых ночей" скончался от остановки сердца. Точную причину смерти мужчины определят по результатам экспертизы.

Напомним, что забеги прошли вчера, 11 июня. Стартовали участники на Петровской набережной, а финишировали на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV