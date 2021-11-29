Участник марафона "Белые ночи" скончался от остановки сердца

В понедельник, 12 июня, в пресс-службе Мариинской больницы рассказали о смерти одного из участников марафона "Белые ночи". Об этом пишут "Известия".
По словам организаторов мероприятия, 73-летний мужчина пожаловался на плохое самочувствие во время забега. Его сняли с маршрута и увезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.
По данным издания "АиФ Санкт-Петербург", участник "Белых ночей" скончался от остановки сердца. Точную причину смерти мужчины определят по результатам экспертизы.
Напомним, что забеги прошли вчера, 11 июня. Стартовали участники на Петровской набережной, а финишировали на Дворцовой площади.
Фото: Piter.TV
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