Марафон "Белые ночи" ограничит проезд в центре Петербурга 11 июня

В субботу, 11 июня, в Северной столице пройдёт традиционный марафон "Белые ночи". В забеге поучаствуют 16 тыс. спортсменов. В связи с мероприятием, в центре города ожидаются ограничения движения. Подробности приводит пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Участникам предложат 2 варианта дистанции: они смогут совершить забег на 10, либо на 42 км. Забеги начнутся в 21:00 и 22:00 соответственно. Стартовать бегуны будут на Петровской набережной, а финишировать им предстоит на Дворцовой площади.

Автомобили не смогут проехать по центру города с 12:00 11 июня и до 6:00 12 июня.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД закроют для грузовиков на время ПМЭФ.

Фото: ВКонтакте / Международный марафон "Белые Ночи"