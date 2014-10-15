Участок КАД закроют для грузовиков на время ПМЭФ

Это касается грузовиков массой более 3,5 тонн.

В связи с проведением ПМЭФ на участке с 60-го по 94-й км КАД на четыре дня запретят проезд грузовиков массой более 3,5 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение будет ограничено с 14 по 17 июня на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с дорогой "Марьино – Ропша" (Ропшинское шоссе).

ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На участке с ограничениями установят временные знаки. Также информация об ограничениях будет выведена на электронное табло КАД.

Также из-за других ограничений пассажиров просят приезжать в Пулково заранее во время ПМЭФ

Фото: unsplash (janelyn young)