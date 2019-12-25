Участник хищения денег "Горэлектротранса" получил условный срок

Вместе с подельниками мужчина сформировал неправильный договор на ремонтные работы, с которого соучастники присвоили часть денег.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор Сергею Лучникову, признанного виновным в мошенничестве, сообщили 18 марта в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснил суд, в декабре 2016 года Лучников сговорился с замдиректора петербургского "Горэлектротранса" и гендиректором ООО "ТМР" о заключении совместного договора и частичном хищении средств по данному соглашению. Предусмотренные договором работы также было решено выполнять не в полном объеме, лишь на оставшиеся средства. Спустя полгода подельники заключили договор о ремонтных работах на подвижном составе оборудования в предприятии, сумма договора составила свыше 158 миллионов рублей. Замдиректор "Горэлектротранса" постарался обеспечить победу компании своего соучастника, переписав часть конкурсной документации. Подчиненный гендиректору ООО "ТМР" сотрудник также по сговору изготовил исполнительную документацию, подписанную начальником, а четвертый подельник из троллейбусного парка №6 обеспечил подписание сфальсифицированной бумаги руководством своей организации.

В документах были прописаны завышенные сведения о ремонте электродвигателей на предприятии, объеме работ и их стоимости. На счет ООО "ТМР" поступила оплата в размере 99 миллионов рублей, из которых похитили 6 миллионов.

Подсудимый полностью признал вину, его приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также возмещению имущественного вреда почти на два миллиона рублей в пользу "Горэлектротранса".

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Фото: Piter.TV