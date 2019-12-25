Одна из сотрудниц отделения почты похитила со счета петербурженки 1 076 139 рублей.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что петербургская пенсионерка отсудила у Почты России больше миллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Как оказалось, одна из сотрудниц Почты России присвоила денежные средства пожилой петербурженки. Злоумышленница выкрала со счетов 1 076 139 рублей. В итоге пострадавшая обратилась в суд.

Куйбышевский районный суд обязал "Почту России" выпалить всю сумму горожанке.

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Фото:Piter.TV