В среду, 18 марта, стало известно о том, что петербургская пенсионерка отсудила у Почты России больше миллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
Как оказалось, одна из сотрудниц Почты России присвоила денежные средства пожилой петербурженки. Злоумышленница выкрала со счетов 1 076 139 рублей. В итоге пострадавшая обратилась в суд.
Куйбышевский районный суд обязал "Почту России" выпалить всю сумму горожанке.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге раскрыли серию краж дорогостоящих внедорожников.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )