В Петербурге раскрыли серию краж дорогостоящих внедорожников

Угонщик оказался десятки раз судим ранее.

Петербургская полиция задержала мужчину, причастного к нескольким хищениям дорогостоящих "Лэнд Роверов" в Приморском районе, сообщили 18 марта в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Угонщиком оказался безработный 41-летний петербуржец, его повязали в съемной квартире в поселке Янино-1 Всеволожского района. Ранее мужчина был десятки раз судим за грабежи, кражи, незаконный оборот оружия и повреждение имущества. Полиция выяснила, что в период с июля по ноябрь прошлого года злоумышленник похитил или пытался похитить три чужих элитных внедорожника, которые были припаркованы на улице Шаврова, на Шуваловском проспекте и Арцеуловской аллее. В одном из случаев попытка угона провалилась: владельцы автомобиля увидели злоумышленника из окна и помешали ему завершить начатое.

Обыски выявили одну похищенную иномарку в гараже поселка Кузьмолово, вторую изъяли с поддельными регистрационными номерами у самого угонщика: мужчина разъезжал на машине лично.

Возбуждены уголовные дела о краже и подготовке к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области