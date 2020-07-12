Участницу акции памяти Новодворской госпитализировали

Женщину госпитализировали под конвоем.

Активистку Марию Кожеватову госпитализировали после задержания на пикете в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале "ЯГражданин".

Женщина стояла с плакатом, полицейские попросили пройти с ними. После того, как активистка отошла от места, она села на корточки и упала на спину. Представители правоохранительных органов отнесли женщину в автозак за руки и ноги. В 43-й отдел полиции к ней прибыли медики, в сопровождении полицейских она самостоятельно дошла до машины. Карету скорой помощи сопровождал микроавтобус полиции.

У Соловецкого камня состоялась акция памяти Валерии Новодворской, которая умерла 12 июля 2014 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге почтили память Валерии Новодворской.

Видео: Telegram-канал "ЯГражданин".