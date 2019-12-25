Участнице войны вручили медаль "За оборону Ленинграда"

Жительница блокадного Ленинграда обратилась в президенту с просьбой восстановить медаль.

Во вторник, 8 сентября, в Соляном переулке прошел "Ленинградский концерт", посвященный Дню памяти жертв блокады. На нем участнице Великой Отечественной войны и жительнице блокадного Ленинграда Марии Копыловой вручили медаль.

Блокадница обратилась к президенту в 2019 году с просьбой восстановить медаль "За оборону Ленинграда" и удостоверения к ней. Активисты ОНФ и региональные власти оказали помощь в восстановлении прав на награду. Со сцены Мария Александровна отметила, что рада вновь получить медаль, с которой думала, что попрощалась.

Ранее мы писали, что ветераны 8 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга.

Фото: Википедия