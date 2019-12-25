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Участнице войны вручили медаль "За оборону Ленинграда"
Сегодня, 17:06
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smirenny

Участнице войны вручили медаль "За оборону Ленинграда"

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Жительница блокадного Ленинграда обратилась в президенту с просьбой восстановить медаль.

Во вторник, 8 сентября, в Соляном переулке прошел "Ленинградский концерт", посвященный Дню памяти жертв блокады. На нем участнице Великой Отечественной войны и  жительнице блокадного Ленинграда Марии Копыловой вручили медаль. 

Блокадница обратилась к президенту в 2019 году с просьбой восстановить медаль "За оборону Ленинграда" и удостоверения к ней. Активисты ОНФ и региональные власти оказали помощь в восстановлении прав на награду. Со сцены Мария Александровна отметила, что рада вновь получить медаль, с которой думала, что попрощалась. 

Ранее мы писали, что ветераны 8 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга.

Фото: Википедия

Теги: блокадница, блокадный ленинград, медаль за оборону ленинграда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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