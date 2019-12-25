Ветераны 8 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга

Для этого нужно предъявить документ.

В День памяти жертв блокады, 8 сентября, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Право бесплатного проезда распространяется на "социальные" маршруты наземного пассажирского транспорта, а также на метрополитен. Для этого нужно предъявить документ.

Бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.

Завтра в сквере им. Ольги Берггольц состоится литературно-музыкальный перформанс.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"