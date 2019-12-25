В сквере им. Ольги Берггольц состоится литературно-музыкальный перформанс

Он посвящен Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

В сквере имени Ольги Берггольц состоится литературно-музыкальный перформанс, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского района.

Перфоманс "На страницах памяти" состоится 8 сентября в 15:00. ". Мероприятие приурочено ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда и к 110-летию со дня рождения Ольги Берггольц.

Пространство сквера станет сценой для иммерсивного театрализованного представления. Будет три площадки, олицетворяющие три периода творчества поэтессы: довоенный, военный и послевоенный. На всех площадках будут выступать артисты, а зритель самостоятельно сможет выбрать, с какого периода – довоенного, военного или послевоенного – он хочет начать просмотр.

Поэтесса Ольга Берггольц – символ подвига Ленинграда и Великой Победы. Почти ежедневно она обращалась к мужеству жителей осаждённого города по ленинградскому радио.

В библиотеке Генштаба открылась выставка, посвященная Второй Мировой войне.

Фото: ВК/ "Вселенная Ольги Берггольц"