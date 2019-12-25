В библиотеке Генштаба открылась выставка, посвященная Второй Мировой войне

В экспозиции представлены подлинные документы времён блокады Ленинграда.

В субботу, 5 сентября, в петербургской исторической библиотеке Генерального штаба начала работу выставка, посвященная окончанию Второй Мировой войны. В экспозиции представлены документы, которые позволят опровергнуть некоторые заведомо ложные исторические факты. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Так, среди экспонатов выставки можно найти приказы и директивы штаба фронта, карты с боевой обстановкой, доклады о работе нацистских концлагерей, номера фронтовой газеты "На страже Родины".

Кроме того, в рамках открытия состояла ь презентация пятого тома "Победные залпы" сборника "Ленинград. Война. Блокада": в него вошли материалы о печати в блокадном Ленинграде первой карты Берлина, работе Ленинградского радио, создании первых мемориалов в память героев.

Отметим, что на церемонии присутствовали представители ветеранских организаций, военные историки, представители библиотечного сообщества Санкт-Петербурга.

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Фото: Пресс-служба ЗВО