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В Сосновом Бору развернули огромное знамя Победы в честь Дня окончания II мировой войны
Сегодня, 20:34
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lizapoluda

В Сосновом Бору развернули огромное знамя Победы в честь Дня окончания II мировой войны

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Оригинальны флаг развевался над Рейхстагом в 1945 году.

В четверг, 3 сентября, в Сосновом Бору состоялось мероприятие, посвященное Дню окончания II мировой войны. Служащие юнармии и ветераны вместе развернули кштурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Оригинальное знамя было был водружено на здание Рейхстага в 1945 году. Об этом сообщило издание "Маяк Сосновый Бор".

Отметим, что акция состоялась при поддержке областной администрации и ЛАЭС. К памятным мероприятиям присоединились многие горожане.

Ранее мы рассказали о том, что на Дороге жизни состоялась "Эстафета вечного огня".

Фото: "Маяк Сосновый Бор"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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