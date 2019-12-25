В Сосновом Бору развернули огромное знамя Победы в честь Дня окончания II мировой войны

В четверг, 3 сентября, в Сосновом Бору состоялось мероприятие, посвященное Дню окончания II мировой войны. Служащие юнармии и ветераны вместе развернули кштурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Оригинальное знамя было был водружено на здание Рейхстага в 1945 году. Об этом сообщило издание "Маяк Сосновый Бор".
Отметим, что акция состоялась при поддержке областной администрации и ЛАЭС. К памятным мероприятиям присоединились многие горожане.
Ранее мы рассказали о том, что на Дороге жизни состоялась "Эстафета вечного огня".
Фото: "Маяк Сосновый Бор"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все