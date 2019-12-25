В Сосновом Бору развернули огромное знамя Победы в честь Дня окончания II мировой войны

В четверг, 3 сентября, в Сосновом Бору состоялось мероприятие, посвященное Дню окончания II мировой войны. Служащие юнармии и ветераны вместе развернули кштурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Оригинальное знамя было был водружено на здание Рейхстага в 1945 году. Об этом сообщило издание " Маяк Сосновый Бор " .