Мошенники попросили у петербурженки 1 миллион рублей за победу в творческом конкурсе

Преступников взяли под стражу во время передачи денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в сфере творческого конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, мошенники обещали местной жительницы "помочь" одержать победу в творческом конкурсе в области культуры и искусства. За свои услуги они попросили один миллион рублей, рассказав, что смогут "попросить" за участницу у нужных людей. Преступников взяли под стражу во время передачи денежных средств. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". В худшем случае им грозит до шести лет лишения свободы.

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