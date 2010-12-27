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Мошенники попросили у петербурженки 1 миллион рублей за победу в творческом конкурсе
Сегодня, 17:56
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Rybka123
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Мошенники попросили у петербурженки 1 миллион рублей за победу в творческом конкурсе

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Преступников взяли под стражу во время передачи денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в сфере творческого конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, мошенники обещали местной жительницы "помочь" одержать победу в творческом конкурсе в области культуры и искусства. За свои услуги они попросили один миллион рублей, рассказав, что смогут "попросить" за участницу у нужных людей. Преступников взяли под стражу во время передачи денежных средств. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". В худшем случае им грозит до шести лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV

Теги: взятка , мошенники , творческий конкурс , уголовное дело
Категории: Лента новостей Новости СПб

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