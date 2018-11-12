На улице 10-я Красноармейская горело заброшенное здание

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Днем, 12 ноября, между 12-м и 14-м домами на улице 10-я Красноармейская загорелось производственное здание. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам свидетелей, горело заброшенное помещение. По другой версии, между домами скопился мусор. Он и стал причиной пожара.

На месте возгорания работали пожарные. На записи не видно открытого огня. Однако между двух домов валит густой дым.

Ранее мы писали, что в Петербурге загорелся еще один гипермаркет "Лента".

Видео: Piter.TV