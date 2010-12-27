Очевидцы сообщили о возгорании еще одного гипермаркета "Лента"

Там проводили плановые учения.

На углу Выборгского шоссе и проспекте Луначарского в гипермаркете "Лента" в ночь с 11 на 12 ноября очевидцы заметили дым, как оказалось позже, это были всего лишь учения. Об этом сообщают городские СМИ.

Учения были плановыми, а не из-за того, что в субботу, 10 ноября, на набережной Обводного канала дотла сгорел гипермаркет данной сети. Учения проходили спокойно и без паники.

Пожар, произошедший 10 ноября тушили больше четырех часов, пострадавших и погибших не было, всех удалось эвакуировать. Гипермаркет площадью 4800 квадратных метров сгорел дотла, пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседний офисный центр на Митрофаньевском шоссе.

Фото: Piter.TV