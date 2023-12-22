На Петергофском шоссе горело здание

Сегодня, 28 февраля, в Красносельском районе произошел пожар. На Петергофском шоссе, 73, полыхало здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:24. В одном из помещений здания пламя охватило пять "квадратов".
Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. Чуть позже прибыли 15 спасателей и три спецмашины.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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