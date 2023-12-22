На Тихорецком проспекте пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи

Злоумышленника доставили в полицейский участок. Никто не пострадал.

Сегодня, 28 февраля, около полуночи работникам скорой помощи угрожали пистолетом. Пьяный пациент не хотел получать медпомощь и защищался от врачей. Об этом сообщили в tg-канале "Росгвардия Петербурга".

Инцидент произошел в доме 12/1 на Тихорецком проспекте. Бригаде пришлось нажать тревожную кнопку. На место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. Силовики задержали 37-летнего дебошира. К задержанному были применены наручники. У него изъяли сигнальный пистолет.

В парадной мужчины нашли предмет, похожий на гранату. Специалисты ОМОН "Бастион" Росгвардии установили, что это страйкбольная граната.

Злоумышленника доставили в полицейский участок. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv