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На Тихорецком проспекте пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи
Сегодня, 10:49
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На Тихорецком проспекте пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи

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Злоумышленника доставили в полицейский участок. Никто не пострадал.

Сегодня, 28 февраля, около полуночи работникам скорой помощи угрожали пистолетом. Пьяный пациент не хотел получать медпомощь и защищался от врачей. Об этом сообщили в tg-канале "Росгвардия Петербурга".

Инцидент произошел в доме 12/1 на Тихорецком проспекте. Бригаде пришлось нажать тревожную кнопку. На место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. Силовики задержали 37-летнего дебошира. К задержанному были применены наручники. У него изъяли сигнальный пистолет.

В парадной мужчины нашли предмет, похожий на  гранату. Специалисты ОМОН "Бастион" Росгвардии установили, что это страйкбольная граната. 

Злоумышленника доставили в полицейский участок. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Туристской улице петербурженка подожгла дверь соседа.

Фото: Piter.tv

Теги: пьяный мужчина, росгвардия, тихорецкий проспект, тревожная кнопка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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