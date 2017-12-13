Участковый рассказал подробности о случае с матерью, собиравшейся выбросить детей из окна

У женщины во момент появления полиции началась истерика.

Полицейский рассказал подробности инцидента с матерью, которая пыталась сделать из своего ребенка "ангела". По словам участкового, женщина и сама хотела "попасть в рай". Петербурженка была уверена, что с двумя ее детьми ничего не произойдет, если она выбросит их из окна. Об этом она сама заявила оперативникам.

Если бы вы подождали еще пять минут, вы бы увидели, что мои дети могут с пятого этажа приземлиться на асфальт и дальше пойти, им бы ничего не было прокомментировала местная жительница 78.ru

Правоохранительные органы добавили, что у женщины началась истерика. Под ее окнами надули батут, а сотрудникам МЧС пришлось спилить входную дверь в квартиру. В результате участковому удалось забрать малышей у матери. На данный момент над ними оформляется опека. Их хотят забрать себе бабушка и дедушка. Малышей направили в больницу, мать тоже находится у медиков в спецучреждении.

Ранее Piter.tv писал о том, что доцент Соколов написал журналистам шокирующее письмо-исповедь.

Фото: Piter.tv

