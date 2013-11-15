Участковые избирательные комиссии заработали в Петербурге

УИК открыты в рабочие дни с 16:00 до 20:00, а по выходным – в 10:00-14:00.

В Петербурге участковые избирательные комиссии (УИК) начали свою работу 28 августа. Избиратели могут ознакомиться с данными о себе в списках избирателей.

По информации пресс-службы Горизбиркома, также в УИК получится подать заявление о голосовании по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель" на выборах губернатора Петербурга. На выборах депутатов муниципальных советов такой возможности нет.

УИК открыты в рабочие дни с 16:00 до 20:00, а по выходным – в 10:00-14:00.

Ранее мы рассказывали о том, что к выборам губернатора города напечатают 3,8 млн бюллетеней. Примерно такое же количество будет создано для выборов депутатов муниципальных советов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)