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Петербуржцам рассказали, как приватизировать арендованные под огороды участки
Сегодня, 13:39
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Петербуржцам рассказали, как приватизировать арендованные под огороды участки

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Приобрести землю смогут граждане, у которых заключен договор с КИО до 12 апреля.

Жители Северной столицы, которые арендуют землю для содержания огородов, смогут выкупить её. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга.

Приватизация станет возможна для тех, кто заключил договор с ведомством до 12 апреля при условии отсутствия нарушений использования объекта со стороны арендатора.

В КИО добавляют, что участки будут продавать за сумму, равную 100% от их кадастровой стоимости. Форма заявления на покупку представлена на сайте ведомства. Подать его можно в районных агентствах ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга", по месту нахождения участка, либо напрямую в комитет почтовым отправлением.

Ранее мы сообщили о том, что приём заявлений о заключении договоров на размещение НТО без проведения торгов начнется 30 августа.

Фото: Pxhere

 

Теги: аренда участков земли, кио, огороды, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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