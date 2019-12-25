Приём заявлений о заключении договоров на размещение НТО без проведения торгов начнется 30 августа

Для некоторых видов НТО документы будут приниматься только в онлайн-формате.

Стало известно, что комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга начнет принимать заявки о заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов с 30 августа с 10:00. Подать документы можно на портале "Госуслуги", рассказали в пресс-службе КИО.

В ведомстве отмечают, что электронная подача позволит получить государственную услугу из любой точки в удобное для предпринимателей время.

Услуга предоставляется юридическим лицам и ИП, которые хотят разместить нестационарный торговый объект с ремонтом обуви или продажи прессы. Заявления от них будут приниматься только в онлайн-формате. Для остальных видов НТО можно будет подавать документы также через районные Агентства имущественных отношений. Также мера распространяется на владельцев летних кафе при стационарных/нестационарных предприятиях общественного питания и круглогодичные веранды при стационарных ресторанах. Кроме того, через портал предприниматели могут подать заявление о заключении договора на новый срок.

Фото: Piter.tv