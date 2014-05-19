Участились нападения клещей на человека в Ленобласти

В разных районах Ленинградской области продолжается оперативный мониторинг возросшей активности клещей

Роспотребнадзор опубликовал данные о пострадавших от укусов клещей в различных районах Ленобласти и общую статистику по инфекциям, переносимых этими насекомыми. По ситуации на 4 мая, за 2021 год зарегистрировано 323 пострадавших, из которых 73 - дети. За аналогичный период прошлого года за помощью от укусов клещей обратились 377 человек, в том числе 132 несовершеннолетних.

Лидером по количеству зарегистрированных обращений в этом году стал Гатчинский район: в нем клещи покусали 44 человека. Далее следуют Кингисеппский и Киришский районы с 43 и 41 случаями, соответственно. Чаще всех прочих районов происходили встречи с клещами в Тихвинском, Волховском, Всеволожском и Тосненском районах: 40, 36, 27 и 21 раз.

Ни одного случая инфекционного заболевания, передающегося клещами, не зафиксировано.

В Ленинградской области ежегодно проводится акарицидная обработка территорий, препятствующая появлению и распространению клещей. В 2021 году планируется обработать более 3335,0 га - на 11% больше, чем в прошлом году. От клещевого энцефалита привилось с начала года 13086 человек.

Вакцинация является основной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита. Важно также знать последовательность действий в тех случаях, если избежать укуса клещей все же не удается.