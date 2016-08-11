Учащиеся физтеха имени Капицы не смогли решить задачу Мишустина

Глава кабмина РФ призвал школьников заниматься фундаментальными знаниями.

Учащиеся физтеха имени Капицы не смогли решить математическую задачу премьера Мишустина. В День знаний глава правительства посетил с рабочим визитом лицей. Он пришел на урок к одиннадцатиклассникам на урок математики. От него лицеисты получили физтеховскую задачу. Он также вручил букет цветов преподавателю Ольге раславской.

Мишустин предложил школьникам проверить свои навыки на собственной задаче. На классной доске он провел перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов. Несмотря на бурное обсуждение решения, учащиеся так и не нашли ответа. После этого Мишустин объяснил ребятам решение задачи.

Важно решать задачи, связанные с бизнесом, и с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о том, что "Пушкинская карта" поможет поддержать учреждения культуры.

Фото: Правительство РФ